Агент Сафонов: «У Окладникова есть мысль сменить обстановку»

Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, может ли нападающий «Енисея» Андрей Окладников перейти в команду РПЛ этой зимой.

Ранее футболистом интересовались несколько клубов, выступающих в чемпионате России.

«Есть определенная проблема, потому что у Андрея прописана сумма отступных — 30 миллионов, а клуб меньше чем за 15 не хочет его отпускать. У него через четыре месяца заканчивается контракт, за это время несерьезно платить такую сумму. Если, конечно, у какой-то команды не произойдет форс-мажора и не «сломается» нападающий. Если он сейчас останется, то как профессионал отработает свой контракт полностью. Но у него есть мысль сменить обстановку», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 17 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.