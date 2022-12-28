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Сегодня, 12:20

Агент Самошникова: «Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца»

Алина Савинова
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Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи. Слухов сейчас много, но конкретики нет. Если в «Рубин» поступит предложение по футболисту, то мы будем рассматривать его. Сейчас Илья в отпуске, никаких разговоров не ведем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Контракт Самошникова с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне защитник сыграл 16 матчей за казанский клуб, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-samoshnikov-nameren-otrabotat-svoj-kontrakt-s-rubinom-do-kontsa-sluhov-mnogo/
Илья Самошников
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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