Агент Самошникова рассказал, когда появится определенность по будущему защитника

Футбольный агент Евгений Моисеев рассказал, когда появится определенность по будущему защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей в первой лиге, забил один гол и отдал два результативных паса.