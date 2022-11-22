Агент Самошникова рассказал, когда появится определенность по будущему защитника

22 ноября, 18:22
Футбольный агент Евгений Моисеев рассказал, когда появится определенность по будущему защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».
В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.
Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей в первой лиге, забил один гол и отдал два результативных паса.
Методология
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Основные источники исследования