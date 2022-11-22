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22 ноября, 18:22

Агент Самошникова рассказал, когда появится определенность по будущему защитника

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Евгений Моисеев рассказал, когда появится определенность по будущему защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«27 ноября состоится последний матч в году с «Нефтехимиком», после мы переговорим с клубом, тогда у меня будет реальная информация», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

Контракт защитника с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей в первой лиге, забил один гол и отдал два результативных паса.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.59
Илья Самошников
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
0
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