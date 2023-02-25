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Агент Саплинова: «С «Рубином» не было разговоров о возможном расторжении контракта»

Агент Саплинова прокомментировал решение «Рубина» отзаявить полузащитника из заявки клуба на матчи ФНЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Агент Тимофея Саплинова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение «Рубина» отзаявить полузащитника из заявки клуба на матчи ФНЛ.

«У Саплинова сейчас травма, он пропустит около трех недель. В основном с этим связано решение клуба отзаявить игрока. Пока что с «Рубином» не было разговоров о возможном расторжении контракта с футболистов», — сказал Талаев «СЭ».

Саплинов в этом сезоне провел 5 матчей. После 20 туров Первой лиги «Рубин» занимает 3-е место в таблице, набрав 37 очков.

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