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Сегодня, 19:56

Агент Саплинова заявил, что «Ростов» не предлагал футболисту продлить контракт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 25-летнего полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, рассказал о будущем его клиента.

«Пока нет понимания, что дальше. Будем искать команду. С «Ростовом» заканчивается контракт. Не предлагал ли «Ростов» продлить контракт? Пока нет. «Рубин» готов заключить контракт с Александром? Раз спортивный директор декларировал, что он возвращается. Даже с «Рубином» у нас не было диалога на этот счет. Есть ли у Александра какие-то предложения из РПЛ? Пока общаемся, конкретики нет. Готовы ли опуститься в Первую лигу, если будет интересное предложение? Он же пришел в «Рубин», в Первую лигу. Конечно, готовы. Ему надо в футбол вернуться», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Саплинов был арендован в июле 2022 года у «Ростова». В пяти матчах он не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-saplinova-rostov-ne-predlagal-aleksandru-prodlit-kontrakt-budem-iskat-komandu/
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