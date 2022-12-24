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Сегодня, 12:07

Агент сообщил, что клубы Первой лиги интересуются Ковачевичем

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что ряд клубов Первой лиги интересуются защитником кипрской «Доксы» Бояном Ковачевичем.

«Руководители многих клубов еще находятся в отпуске, поэтому активные переговоры будут уже на сборах. Но по сербу Бояну Ковачевичу есть интерес из России от команд, которые ставят задачу выйти в Российскую Премьер-Лигу. Из самой РПЛ, что странно, ничего нет — все-таки многие клубы искали левого защитника», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В этом сезоне защитник провел 15 матчей в составе «Доксы», отметился одной результативной передачей. Его трансферная стоимость — 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-est-interes-k-kovachevichu-ot-klubov-stavyashhih-zadachu-vy-jti-v-rpl/
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