Агент сообщил, что защитник Волков подписал контракт с «Химками»

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что защитник Захар Волков подписал контракт с «Химками».

«Сейчас можно объявить официально — трансфер состоялся, Захар в «Химках». По поводу срока контракта — соглашение рассчитано больше, чем на год, потому мы подсознательно понимаем, что хотим играть в Премьер-Лиге. На сегодня Захар — лучший защитник белорусской лиги, очень надеюсь, что он выйдет с «Химками» на новый уровень карьеры и мастерства, у него есть возможность прибавить и затем перейти в клуб выше рангом. Захар доволен тем, что пошел на повышение», — цитирует «РБ Спорт» Леденева.

25-летний белорусский защитник покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе подмосковного клуба он выступал с 2021 по 2022 год.