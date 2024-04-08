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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:52

Агент Талаев рассказал, что по Кожемякину и Петрову есть предложения из РПЛ

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останутся ли его клиенты Олег Кожемякин, Тимофей Шипунов и Илья Петров в «СКА-Хабаровске» на следующий сезон.

«Шипунов точно не останется, он вернется из аренды в «Сочи». По остальным посмотрим, какие будут варианты, предложения. Есть ли по Кожемякину и Петрову предложения? Есть, в том числе из РПЛ. Но мы ждем окончания сезона. Потом посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 31 очко в 25 матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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