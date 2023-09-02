Агент Тассано назвал сложнейшей сделкой переход футболиста из «Химок» в «Торринсе»

Футбольный агент Хелио Мартинс рассказал о переходе защитника «Химок» Кристиана Тассано в «Торринсе».

«Кристиан перешел в «Торринсе» на сезон на правах аренды, у португальского клуба опция на выкуп. Очень сложная сделка, но главное, что все в итоге получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано выступал за «Химки» с февраля 2023 года. 27-летний футболист провел 6 матчей за подмосковную команду в РПЛ. По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели в первую лигу.