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Сегодня, 16:32

Агент Тассано назвал сложнейшей сделкой переход футболиста из «Химок» в «Торринсе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Хелио Мартинс рассказал о переходе защитника «Химок» Кристиана Тассано в «Торринсе».

«Кристиан перешел в «Торринсе» на сезон на правах аренды, у португальского клуба опция на выкуп. Очень сложная сделка, но главное, что все в итоге получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано выступал за «Химки» с февраля 2023 года. 27-летний футболист провел 6 матчей за подмосковную команду в РПЛ. По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tassano-perehod-iz-himok-v-torrinse-slozhnejshaya-sdelka/
Футбол
ФК Химки
Кристиан Тассано
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 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
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 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
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 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
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10
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15
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2.09 17:00
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 - : -
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 - : -
3.09 15:00
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 - : -
3.09 17:00
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 - : -
4.09 17:00
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 - : -
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