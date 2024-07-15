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Агент нападающего «Родины» Тимошенко: «Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в «Акроне»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 25-летнего игрока.

13 июля главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил «СЭ», что Тимошенко близок к переходу в клуб РПЛ.

«Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в «Акроне». Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа. Когда будет принято решение? Посмотрим, пока ничего не известно, ведутся переговоры», — сказал Еремин «СЭ».

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллионов евро. Контракт нападающего с «Родиной» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Родина
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