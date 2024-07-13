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Сегодня, 10:51

Агент Дркушича о будущем игрока: «Нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни»

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Дркушич не сможет помочь «Сочи» в начале сезона первой лиги. Когда он вернется в расположение клуба? Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.

ФК Сочи
Ваня Дркушич
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