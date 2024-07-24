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Сегодня, 03:35

Агент Дркушича: «Приоритетом для Вани является вариант из Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

«Приоритетом для Вани является вариант из Европы. Что касается «Севильи», то, безусловно, эта команда входит в число клубов, которые мы рассматриваем очень серьезно, и это все, что я могу сказать на данный момент», — цитирует «Спорт День за Днем» Дркушича.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча и забил 2 гола.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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