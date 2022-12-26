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Сегодня, 15:40

Агент защитника «Балтики» Осипова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Полина Лельчук, представляющая интересы защитника «Балтики» Александра Осипова, рассказала об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«К игрокам «Балтики» всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счет игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой. По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передает Саше свой опыт», — приводит слова Лельчук Metaratings.ru.

24-летний Осипов выступает за «Балтику» с февраля 2022 года. В текущем сезоне в составе клуба он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Осипов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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