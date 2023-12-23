Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:04

Агузаров считает, что Калешин осложнит себе жизнь словами про агентов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Алан Агузаров в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который назвал агентов паразитами российского футбола.

— Недавно «Аланию» возглавил Евгений Калешин, который неоднократно высказывался против агентов в российском футболе. Вам есть что ему ответить?

— Насколько я знаю, изначально приоритетным кандидатом для клуба был Спартак Гогниев. С ним встречалось руководство, но они не договорились. Потом решили остановиться на Калешине.

Что касается его заявлений, зачем мне ему что-то отвечать? В целом он может быть мне интересен только в контексте того, что возглавил «Аланию» и работает в моей родной республике. А своим мнением по поводу агентов он никогда ни на кого повлиять не сможет. А вот осложнить себе карьеру — вполне. Надеюсь, что у него все сложится в «Алании», иначе ему будет тяжело.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В декабре специалист возглавил «Аланию».

ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
Алан Агузаров
Евгений Калешин
2
Обсудить
Читайте также
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гендиректор «Арсенала» заявил об отсутствии задержек в зарплатах перед футболистами