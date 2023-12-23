Агузаров считает, что Калешин осложнит себе жизнь словами про агентов

Футбольный агент Алан Агузаров в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который назвал агентов паразитами российского футбола.

— Недавно «Аланию» возглавил Евгений Калешин, который неоднократно высказывался против агентов в российском футболе. Вам есть что ему ответить?

— Насколько я знаю, изначально приоритетным кандидатом для клуба был Спартак Гогниев. С ним встречалось руководство, но они не договорились. Потом решили остановиться на Калешине.

Что касается его заявлений, зачем мне ему что-то отвечать? В целом он может быть мне интересен только в контексте того, что возглавил «Аланию» и работает в моей родной республике. А своим мнением по поводу агентов он никогда ни на кого повлиять не сможет. А вот осложнить себе карьеру — вполне. Надеюсь, что у него все сложится в «Алании», иначе ему будет тяжело.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В декабре специалист возглавил «Аланию».