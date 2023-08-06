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Сегодня, 14:30

«Акрон» — «Алания»: трансляция матча 4 тура первой лиги

Прямая трансляция матча первой лиги «Акрон» — «Алания» начнется в 16.00 мск 6 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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6 августа, в воскресенье, в Жигулевске «Акрон» сыграет с «Аланией» в матче 4-го тура первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл», начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Алания».

Смотреть видеотрансляцию игры «Акрон» — «Алания» можно будет в прямом эфире бесплатно в официальном сообществе МЕЛБЕТ Первая лига во ВКонтакте.

После трех туров «Акрон», который тренирует Евгений Калешин, занимает первое место в турнирной таблице первой лиги с 9 очками. «Алания» с 7 баллами располагается на четвертой строчке.

Первая лига (ФНЛ): новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, фото и турнирная таблица в актуальном виде на сайте «СЭ».

Россия. ФНЛ. 4-й тур
06 авг, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Алания
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
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