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Сегодня, 17:55

«Акрон» в большинстве сыграл вничью с «Енисеем»

Руслан Минаев
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«Акрон» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 26-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 45+3-й минуте забил Сергей Макаров. Гости отыгрались во втором тайме — забил Андрей Окладников.

У тольяттинцев на 26-й минуте пенальти не реализовал Вонстантин Савичев. Красноярцы с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова.

«Акрон» с 34 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» — 4-й с 44 очками.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
Енисей

«Кубань» на выезде обыграла тульский «Арсенал» — 2:1.

У гостей забивали Валерий Чуперка и Алексей Рыбин. У хозяев отметился Кирилл Большаков.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Кубань

«Шинник» и «Волга» не выявили победителя — 2:2. Матч проходил в Ярославле.

У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. У гостей голы на счету Биляла Билялова и Евгения Воронина.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:2
Волга Ул

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Енисей
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