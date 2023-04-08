«Акрон» в большинстве сыграл вничью с «Енисеем»

«Акрон» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 26-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 45+3-й минуте забил Сергей Макаров. Гости отыгрались во втором тайме — забил Андрей Окладников.

У тольяттинцев на 26-й минуте пенальти не реализовал Вонстантин Савичев. Красноярцы с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова.

«Акрон» с 34 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» — 4-й с 44 очками.

«Кубань» на выезде обыграла тульский «Арсенал» — 2:1.

У гостей забивали Валерий Чуперка и Алексей Рыбин. У хозяев отметился Кирилл Большаков.

«Шинник» и «Волга» не выявили победителя — 2:2. Матч проходил в Ярославле.

У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов. У гостей голы на счету Биляла Билялова и Евгения Воронина.