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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:30

«Акрон» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Акрон» сыграет с «Енисеем» в Мелбет-Первой лиге 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Иванов (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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«Акрон» сыграет с «Енисеем» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Акрон» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне-2023/24 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16 туров команда из Тольятти набрала 30 очков и лидирует в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 21 баллом располагается на девятой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Енисей

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Енисей
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