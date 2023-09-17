«Акрон» обыграл «Кубань» в меньшинстве, «Торпедо» победило «Енисей»

Сегодня, 18:03
«Акрон» обыграл «Кубань» на выезде в матче 10-го тура Первой лиги — 1:0.
Единственный гол тольяттинцев на 45-й минуте забил Андрес Понсе. На 45+1-й минуте полузащитник «Акрона» Владислав Галкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Кубань» идет на предпоследней, 17-й строчке с 5 очками.
В параллельном матче «Торпедо» на своем поле победило «Енисей» — 1:0. Единственный гол на 73-й минуте забил защитник москвичей Юрий Журавлев.
«Торпедо» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками, опережая «Акрон» по дополнительным показателям. «Енисей» занимает 12-ю строчку с 11 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
3
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
4
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
5
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
7
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
8
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
13
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
14
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
15
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
16
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|1 : 0
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -