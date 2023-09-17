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Сегодня, 18:03

«Акрон» обыграл «Кубань» в меньшинстве, «Торпедо» победило «Енисей»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Акрон» обыграл «Кубань» на выезде в матче 10-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол тольяттинцев на 45-й минуте забил Андрес Понсе. На 45+1-й минуте полузащитник «Акрона» Владислав Галкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Кубань» идет на предпоследней, 17-й строчке с 5 очками.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
17 сент, 16:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Акрон

В параллельном матче «Торпедо» на своем поле победило «Енисей» — 1:0. Единственный гол на 73-й минуте забил защитник москвичей Юрий Журавлев.

«Торпедо» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками, опережая «Акрон» по дополнительным показателям. «Енисей» занимает 12-ю строчку с 11 очками.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
17 сент, 16:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:0
Енисей

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
3
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
4
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
5
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
6
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
7
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
8
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
13
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
14
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
15
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
16
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 0 : 1
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 1 : 0
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
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