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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:53

«Акрон» со счетом 6:0 разгромил «Кубань», Понсе оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Акрон» дома разгромил «Кубань» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:0.

Дубль за тольяттинцев оформил Андрес Понсе (50-я и 64-я минуты). По голу забили Максим Палиенко (66-я), Кирилл Данилин (68-я) и Владислав Галкин (88-я). Еще один мяч в свои ворота забил защитник краснодарцев Евгений Осипов (30-я).

«Акрон» (49 очков) поднялся на первое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
6:0
Кубань

В параллельном матче «Сокол» на выезде победил «Ленинградец» — 2:0.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур
20 апр, 16:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
0:2
Сокол

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Сокол (Саратов)
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