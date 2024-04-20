«Акрон» со счетом 6:0 разгромил «Кубань», Понсе оформил дубль

«Акрон» дома разгромил «Кубань» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:0.

Дубль за тольяттинцев оформил Андрес Понсе (50-я и 64-я минуты). По голу забили Максим Палиенко (66-я), Кирилл Данилин (68-я) и Владислав Галкин (88-я). Еще один мяч в свои ворота забил защитник краснодарцев Евгений Осипов (30-я).

«Акрон» (49 очков) поднялся на первое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней в турнирной таблице.

В параллельном матче «Сокол» на выезде победил «Ленинградец» — 2:0.