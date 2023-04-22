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Сегодня, 17:59

«Акрон» разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче первой лиги

Мария Гусева
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«Нефтехимик» на выезде обыграл «Акрон» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

Забитыми голами в составе победителей отметились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 39 очков. «Акрон» располагается на 13-й строчке — 35 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:3
Нефтехимик

В другом матче «Шинник» на своем поле проиграл «Алании» — 0:1.

Автором единственного забитого мяча стал Батраз Гурциев на 90+4-й минуте встречи.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:1
Алания

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
ФК Шинник
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