«Акрон» продлил контракт с Савичевым

Вице-капитан «Акрона» Константин Савичев подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Мне нравится, что сейчас происходит с клубом, как он развивается — система, которую выстраивает Евгений Игоревич. Мне близок футбол, который он ставит. Хочется и дальше помогать «Акрону» расти и добиваться новых побед», — сказал Савичев в интервью пресс-службе клуба.

29-летний Савичев провел за команду 31 матч в текущем сезоне, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.