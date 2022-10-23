«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в гостевом матче

Сегодня, 17:00
«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 15-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Команда из Казани занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 26 очков. Клуб из Тольятти находится на 14-й позиции (16 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования