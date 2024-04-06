«Акрон» одержал волевую победу над «Торпедо»

«Акрон» обыграл московское «Торпедо» (2:1) в домашнем матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Счет был открыт на 9-й минуте — гол забил игрок «автозаводцев» Александр Иваньков. Тольяттинцы ответили забитыми мячами Константина Савичева (19) и Никиты Глушкова (37).

«Акрон» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Химки». «Торпедо» располагается на 11-й строчке (31).

13 апреля клуб из Тольятти сыграет на выезде против «Черноморца», а москвичи днем позже встретятся в гостях с «Соколом».