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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:55

«Акрон» одержал волевую победу над «Торпедо»

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«Акрон» обыграл московское «Торпедо» (2:1) в домашнем матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Счет был открыт на 9-й минуте — гол забил игрок «автозаводцев» Александр Иваньков. Тольяттинцы ответили забитыми мячами Константина Савичева (19) и Никиты Глушкова (37).

«Акрон» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Химки». «Торпедо» располагается на 11-й строчке (31).

13 апреля клуб из Тольятти сыграет на выезде против «Черноморца», а москвичи днем позже встретятся в гостях с «Соколом».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
06 апр, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:1
Торпедо М

Первая лига
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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