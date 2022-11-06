«Акрон» разгромил «Велес»

«Акрон» разгромил «Велес» в матче 17-го тура первой лиги. Команда из Тольятти выиграла со счетом 3:0.

«Акрон» набрал 20 очков и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице. «Велес» опустился в зону вылета: «16 очков и 15-е место.