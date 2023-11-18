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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:05

«Акрон» уступил «Волгарю» в матче Мелбет-Первой лиги и прервал семиматчевую беспроигрышную серию

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«Волгарь» в гостевой встрече 19-го тура Мелбет-Первой лиги выиграл у «Акрона» со счетом 1:0. Тольяттинцы не знали поражений в семи матчах подряд.

Единственный гол забил Артур Гилязетдинов. На 55-й минуте в составе гостей был удален Дмитрий Лесников, у хозяев на 67-й минуте красную карточку получил Сергей Макаров.

На данный момент «Акрон» с 34 очками находится на 3-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» после этой победы вышел из зоны вылета и с 18 очками занимает 15-е место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
18 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:1
Волгарь

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
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