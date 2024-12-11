Агаев: «В последние три-четыре месяца есть сильное желание вернуть гражданство Казахстана»

Защитник «Родины» Алан Агаев рассказал о желании вернуть гражданство Казахстана, чтобы выступать за сборную.

«За внутренним чемпионатом Казахстана по футболу не слежу, но за национальной сборной наблюдаю, конечно. Не собираюсь ли сам принять гражданство Казахстана? Оно же у меня было — я родился и до 10 лет жил в Павлодаре. Но сменил его, чтобы легче было в России.

Признаться, в последние три-четыре месяца есть сильное желание вернуть гражданство РК. Вообще, ко мне еще пару лет назад, когда играл за юношескую российскую сборную U-18, подходили, спрашивали, нет ли такого желания. И вот в последние месяцы начал этим моментом уже заниматься», — цитирует Legalbet.kz Агаева.