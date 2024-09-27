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Сегодня, 22:02

Защитник «Алании» Багаев — о возвращении Гогниева: «Мы так счастливы не были последние три года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Алании» Алан Багаев высказался о возвращении Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказской команды.

«Все в команде были очень счастливы возвращению Спартака Артуровича. Мы так счастливы не были последние три года. В Гогниеве в целом ничего и не поменялось. Все как надо и даже улучшилось», — приводит слова Багаева Legalbet.

17 сентября Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании». 43-летний специалист уже руководил красно-желтыми с июля 2019 по май 2022 года.

После 11 туров первой лиги «Алания», набрав с 10 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)

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