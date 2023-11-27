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Сегодня, 18:00

«Алания» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Алания» сыграет с «Акроном» в Мелбет-Первой лиги 27 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Данилин (ФК «Акрон»).
Фото ФК «Акрон»
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«Алания» сыграет с «Акроном» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Алания» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона-2023/24 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Турнирная таблица ФНЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
27 нояб, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
Акрон

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
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