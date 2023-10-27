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Мелбет-Первая Лига

27 октября, 18:30

«Алания» и тульский «Арсенал» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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«Арсенал» и «Алания» сыграли вничью в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев отметился Ислам Машуков, у гостей единственный гол забил Джонатан Окоронкво.

«Алания» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу первой лиги, «Арсенал» (23) продлил беспроигрышную серию до 7 матчей и идет 6-м после 16 туров.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:1
Арсенал Т

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Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
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