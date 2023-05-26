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Сегодня, 19:57

«Алания» обыграла «Балтику» в предпоследнем туре первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФК «Алания».
Фото ФК «Алания»
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«Алания» на своем поле обыграла «Балтику» в матче 33-го тура первой лиги — 3:1.

Победу владикавказцам принесли голы Батраза Гурциева, Артура Галояна и Ислама Машукова, который отличился в концовке. Единственный мяч «Балтики» забил Гедеон Гузина.

«Алания» набрала 59 очков и гарантировала себе третье место в первой лиге по итогам сезона. Несмотря на это, команда Олега Василенко, по всей видимости, не получит шанс побороться за выход в РПЛ — она не получила необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.

«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
03 мая, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
3:1
Балтика

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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