«Алания» обыграла «Балтику» в предпоследнем туре первой лиги

«Алания» на своем поле обыграла «Балтику» в матче 33-го тура первой лиги — 3:1.

Победу владикавказцам принесли голы Батраза Гурциева, Артура Галояна и Ислама Машукова, который отличился в концовке. Единственный мяч «Балтики» забил Гедеон Гузина.

«Алания» набрала 59 очков и гарантировала себе третье место в первой лиге по итогам сезона. Несмотря на это, команда Олега Василенко, по всей видимости, не получит шанс побороться за выход в РПЛ — она не получила необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.

«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.