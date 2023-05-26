«Алания» обыграла «Балтику» в предпоследнем туре первой лиги

Сегодня, 19:57
«Алания» на своем поле обыграла «Балтику» в матче 33-го тура первой лиги — 3:1.
Победу владикавказцам принесли голы Батраза Гурциева, Артура Галояна и Ислама Машукова, который отличился в концовке. Единственный мяч «Балтики» забил Гедеон Гузина.
«Алания» набрала 59 очков и гарантировала себе третье место в первой лиге по итогам сезона. Несмотря на это, команда Олега Василенко, по всей видимости, не получит шанс побороться за выход в РПЛ — она не получила необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.
«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.