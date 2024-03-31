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Мелбет-Первая Лига

31 марта, 18:57

«Черноморец» вырвал победу у «Алании» в концовке матча

Алина Савинова
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«Алания» дома проиграла «Черноморцу» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.

После этой игры «Алания» с 36 очками располагается на 7-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. 6 апреля команда из Владикавказа отправится в гости к «Ленинградцу».

«Черноморец» набрал 27 очков и вышел на 14-ю строчку. 7 апреля новороссийский клуб на своем поле примет «Кубань».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
31 мар, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:2
Черноморец Н

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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