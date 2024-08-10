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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:55

«Енисей» обыграл в гостях «Аланию», прервав серию из трех поражений подряд

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«Енисей» обыграл «Аланию» в гостевом матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Артур Гилязетдинов.

Команда Андрея Тихонова прервала трехматчевую серию поражений. «Енисей» поднялся на 11-ю строчку, набрав шесть очков. «Алания» располагается на восьмой позиции с семью баллами.

В следующем матче красноярцы примут «Сочи» 18 августа, а владикавказцы днем ранее сыграют в гостях с тульским «Арсенал».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
10 авг, 19:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:1
Енисей

В параллельной встрече «Сочи» добился домашней победы над «Черноморцем» со счетом 2:1. Голы у хозяев забили Сауль Гуарирапа и Руслан Барт. Гости ответили точным ударом Андрея Окладникова.

«Сочи» набрал семь очков и расположился на девятом месте. «Черноморец» идет на 16-й строчке с тремя баллами.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
10 авг, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:1
Черноморец Н

Футбол
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Енисей
ФК Сочи
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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