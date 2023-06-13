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Сегодня, 12:24

«Алания» и еще ряд клубов проявляют интерес к полузащитнику «Уфы» Касинтуре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Минимум два клуба Первой лиги проявляют предметный интерес к полузащитнику Эгашу Касинтуре, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Алания» уже сделала игроку предложение, причем на гораздо лучших условиях, чем у 25-летнего футболиста из Анголы были в «Уфе». Также Касинтура находится в списках потенциальных новичков «Акрона». Помимо того, у хавбека есть варианты и за пределами России. В частности, его хотел бы видеть у себя армянский «Урарту».

В сезоне-2022/23 25-летний анголец провел в составе «Уфы» 35 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/alaniya-i-eshe-ryad-klubov-proyavlyayut-interes-k-poluzashitniku-ufy-kasinture-258402/
Футбол
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