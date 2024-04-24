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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:57

«Алания» нанесла «Кубани» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» дома обыграла «Кубань» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль за хозяев оформил Тарас Гаглоев. 19-летний полузащитник отличился на 77-й и 90+5-й минутах. Еще один мяч на 64-й минуте забил Ислам Машуков.

«Алания» (40 очков) прервала серию из четырех матчей без побед и поднялась на восьмое место в первой лиге. «Кубань» (22) потерпела четвертое поражение кряду и остается последней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
3:0
Кубань

В параллельном матче «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью — 1:1.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК Кубань
ФК Торпедо (Москва)
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