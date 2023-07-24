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Сегодня, 19:56

Гол Машукова принес «Алании» победу над «Нефтехимиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Алания» — «Нефтехимик».
Фото Пресс-служба ФК «Алания»
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«Алания» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил форвард владикавказцев Ислам Машуков. Хозяева играли в большинстве с 26-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижнекамцев Кирилл Морозов. Составы уравнялись на 68-й минуте, когда вторую желтую карточку показали Николаю Гиоргобиани.

«Алания» одержала первую победу в текущем сезоне и с 4 очками поднялась на шестое место в первой лиге. «Нефтехимик» с 3 баллами опустился на десятую строчку.

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:0
Нефтехимик

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
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