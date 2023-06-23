«Алания» подписала контракт с Цаллаговым

«Алания» в Telegram-канале объявила о подписании контракта с полузащитником Ибрагимом Цаллаговым.

Соглашение 32-летнего футболиста рассчитано на три года.

С 2019 года Цаллагов выступал за «Сочи», который покинул в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол.

Ранее Цаллагов играл за «Зенит», «Рубин», московское «Динамо» и «Крылья Советов». В составе «Зенита» Цаллагов стал бронзовым призером чемпионата России-2016/17. Вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ-2021/22.