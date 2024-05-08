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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:05

«Родина» обыграла «Аланию» и поднялась на четвертое место в первой лиге

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В среду, 8 мая, в Грозном состоялся матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Победу одержали футболисты московской команды со счетом 2:1.

За «Родину» отличились Артем Сокол (45+1-я минута) и Астемир Гордюшенко (53). У хозяев гол забил Ислам Машуков (27).

«Родина» переместилась на четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Алания» идет восьмой (42).

В следующем матче «Алания» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Родина» встретится на выезде с КАМАЗом. Оба противостояния пройдут 12 мая.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 24-й тур
08 мая, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:2
Родина
Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
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