«Алания» переиграла «Шинник» и вновь возглавила турнирную таблицу первой лиги

«Алания» на своем поле обыграла «Шинник» со счетом 3:1 в матче 12-го тура первой лиги.

В составе владикавказского клуба мячи забивали Артур Галоян, Максим Петров и Ислам Машуков. За гостей отличился Андрей Батютин.

Благодаря этой победе «Алания» вновь возглавила турнирную таблицу. Сейчас в ее активе 25 очков после 12 туров. «Шинник» идет 11-м: 15 очков после 12 игр.