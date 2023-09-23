Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:56

«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и вернулась на первое место в ФНЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Алания» на своем стадионе одержала победу над «СКА-Хабаровском» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:1.

У клуба из Владикавказа отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани. За хабаровскую команду единственный гол забил Саид Алиев.

После этой игры «Алания» вернулась на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 23 очка. «СКА-Хабаровск» с 15 очками идет на 9-м месте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
2:1
СКА-Хабаровск

В другом матче дня «Волгарь» и тульский «Арсенал» сыграли вничью — 1:1.

Команда из Тулы расположилась на 13-й строчке в первой лиге (14 очков). «Волгарь» занимает последнюю позицию (5 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Арсенал Т

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
ФК СКА-Хабаровск
Обсудить
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Химки» обыграли «Ленинградец» в домашнем матче