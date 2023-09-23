«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и вернулась на первое место в ФНЛ

«Алания» на своем стадионе одержала победу над «СКА-Хабаровском» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 2:1.

У клуба из Владикавказа отличились Валерий Царукян и Николай Гиоргобиани. За хабаровскую команду единственный гол забил Саид Алиев.

После этой игры «Алания» вернулась на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 23 очка. «СКА-Хабаровск» с 15 очками идет на 9-м месте.

В другом матче дня «Волгарь» и тульский «Арсенал» сыграли вничью — 1:1.

Команда из Тулы расположилась на 13-й строчке в первой лиге (14 очков). «Волгарь» занимает последнюю позицию (5 очков).