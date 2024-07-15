«Алания» сыграет с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 15 июля. Игра состоится на стадионе имени Билимханова в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Алания» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры ФНЛ в сезоне-2024/2025 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

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