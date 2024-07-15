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Сегодня, 18:15

«Алания» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Алания» сыграет с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Руслан Дауров (ФК «Алания»).
Фото ФК «Алания»
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«Алания» сыграет с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 15 июля. Игра состоится на стадионе имени Билимханова в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Алания» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры ФНЛ в сезоне-2024/2025 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
15 июл, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
Уфа

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Уфа
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