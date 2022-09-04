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4 сентября, 23:57

Домингес о посещении матча «Рубин» — «Алания»: «Ощущение будто вернулся домой»

Домингес заявил, что в Казани почувствовал будто вернулся домой
Алексей Еремин

Бывший нападающий «Рубина» Алехандро Домингес прокомментировал возвращение в Казань. Аргентинец нанес символический удар по мячу в матче 8-го тура первой лиги между «Рубином» и «Аланией» (2:2).

«Для меня большая радость вернуться в этот город, ощущение будто вернулся домой. Замечательное время я провел в Казани, замечательный год в Санкт-Петербурге — везде у меня были замечательные отношения. Когда видишь такое отношение, это вселяет радость», — цитирует Домингеса пресс-служба «Рубина».

Домингес провел 107 матчей за казанский клуб во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 24 результативные передачи. Вместе с «Рубином» аргентинец стал чемпионом России в 2009 году.

В 2018 году в возрасте 37 лет полузащитник завершил карьеру.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/alehandro-dominges-my-vse-seychas-dolzhny-podderzhat-rubin
Алехандро Домингес
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
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