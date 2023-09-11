Григорян: «С первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня»

Александр Григорян прокомментировал уход с поста главного тренера «Кубани».

«Так получилось, что с первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, все было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет так, как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло. Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет», — приводит слова Григоряна пресс-служба клуба.

Также тренер заявил, что те результаты, которые к девятому туру первой лиги показала команда, не соответствуют амбициям клуба. Григорян сообщил, что уходит для того, чтобы «освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани».

56-летний тренер возглавлял «Кубань» с мая 2023 года. После 9 туров первой лиги сезона-2023/24 команда с 5 очками занимает предпоследнее место.