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Сегодня, 13:33

Мостовой — о первой лиге: «Это чемпионат, который выигрывает тот, у кого есть деньги»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Талалаев после выхода подмосковного клуба в РПЛ заявил, что добился этого, «чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали».

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у «Химок» их больше, чем у других клубов.

Поэтому Талалаева я бы спросил: «А чего же ты «Торпедо» не сохранил в РПЛ? Почему «Ахмат» не вывел на новый уровень?» Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей — и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», — приводит слова Мостового Sport24.

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ поднялись «Химки» и «Динамо» (Махачкала). 

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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