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Сегодня, 03:37

Побегалов — о невыдаче клубу лицензии: «Такая жизнь. «Шинник» не первый в такой ситуации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение РФС не выдать ярославскому клубу лицензию первой категории, позволяющей играть в стыковых матчах и в РПЛ.

«Скорее всего, мы не подавали. Чтобы пройти лицензирование, там очень много требований со стадиону. Скорее всего, на тот момент они были невыполнимы. Детали точно не могу уточнить. Такая жизнь. Не мы первые в такой ситуации. С главным тренером на эту тему еще не разговаривал. Сначала нужно выиграть, а потом расстраиваться. Естественно, работы по стадиону идут. Но они не такие быстрые и требующие больших финансов», — цитирует «РБ Спорт» Побегалова.

«Шинник» занимает 6-е место в Мелбет-Первой лиге с 47 очками. Ярославская команда сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-pobegalov-skoree-vsego-shinnik-ne-podaval-na-litsenzirovanie-rfs/
Футбол
ФК Шинник
Александр Побегалов
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