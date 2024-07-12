Побегалов назвал фаворитов нового сезона

Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов поделился ожиданиями от нового сезона в Первой лиге (ФНЛ).

«Уровень конкуренции в предстоящем сезоне Первой лиги будет наивысший. За последние годы это будет самый интригующий сезон. Есть ряд команд, которые ставят цель вернуться в РПЛ, есть те, кто уже не первый год хотят подняться выше. Присутствуют и другие амбициозные клубы, которые не хотят быть на задворках. Фавориты турнира: «Урал», «Сочи», «Балтика», «Родина», «Торпедо». Эти команды будут претендовать на первую четверку.

Вряд ли Первая лига будет интереснее РПЛ. Она будет интереснее только в плане интриги, которая заложена внутри турнира. По качеству игры все-таки РПЛ есть РПЛ», — цитирует Legalbet Побегалова.