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Сегодня, 12:45

Александр Ширко стал директором академии «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Ширко назначен директором академии «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

«Я рад стать частью Академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал черно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей. Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» — приводит слова Ширко пресс-служба клуба.

47-летний специалист после завершения игровой карьеры работал селекционером в «Химках», директором в СШОР «Химки» и МБУ «СШ «Олимп».

Источник: https://torpedo.ru/news/45926/
Александр Ширко
ФК Торпедо (Москва)
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