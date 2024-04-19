Александр Ширко стал директором академии «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Александр Ширко назначен директором академии «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

«Я рад стать частью Академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал черно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей. Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» — приводит слова Ширко пресс-служба клуба.

47-летний специалист после завершения игровой карьеры работал селекционером в «Химках», директором в СШОР «Химки» и МБУ «СШ «Олимп».