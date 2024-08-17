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Мелбет-Первая Лига

17 августа, 23:27

Тренер «Арсенала» — о нулевой ничьей с «Аланией»: «Чтобы забивать, нужен талант»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура Мелбет-Первой лиги против «Алании» (0:0).

«Чтобы забивать, нужен талант. Как и все остальное — это редкость. Вот такой комментарий сегодня. Нужно играть агрессивнее и хладнокровнее. Пока у нас с этим проблемы, хотя моменты и подходы были», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в Telegram-канале.

В следующем матче «оружейники» сыграют в гостях с «Тюменью» 23 августа, а «Алания» на следующий день встретится на выезде с «Шинником».

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
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