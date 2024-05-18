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Сторожук — об отказе в выдаче лицензии: «Мы очень расстроены — ну как так?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал решение РФС не выдать тульскому клубу лицензию первой категории, позволяющей играть в стыковых матчах и в РПЛ.

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы — и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее. Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается — команды сначала непонятно, где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены — ну как так?» - приводит Metaratings.ru слова Сторожука.

«Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги — 52 очка после 32 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/storozhuk-o-licenzii-dlya-rpl-v-arsenale-ochen-rasstroeny-vse-dolzhny-byt-v-ravnykh-usloviyakh-363909/
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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