Сторожук: «Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал»

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Александр Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».
«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина — на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», — приводит слова тренера сайт туляков.
На посту главного тренера команды Александр Сторожук сменил Олега Кононова. Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.
После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования