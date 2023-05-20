Тарханов: «Балтика» под руководством Игнашевича играет системно — это самое главное»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ.

«Хороший тренер создал в Калининграде хорошую команду, надо поздравить Игнашевича. Теперь надо готовиться к Премьер-Лиге, укреплять состав. В какой футбол играет «Балтика»? Ну такой силовой, напористый, много длинных передач, навесы в штрафную. Если есть люди, которые созданы для такой тактики, почему нет? Главное, видна системность игры. Не просто так люди куда-то бьют мяч. Это принесло им результат. Прошли турнир в первой лиге почти без поражений (только в первом туре проиграли «Велесу»).

К РПЛ «Балтике» надо усилить состав? Думаю, да. Это всегда нужно, когда команда переходит на новый уровень», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Команда из Калининграда досрочно завоевала путевку, занимая первое место в первой лиге.